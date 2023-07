"Vendetta politica". Il maestro Veronesi tuona dopo il licenziamento alla Boheme "rossa"

Veronesi non l manda a dire: 'Questo 'licenziamento' non è altro che una- affonda - Sia generica, perché mi sono opposto a voler condividere una regia che si è trasformata in una ...Veronesi non la manda a dire: 'Questo 'licenziamento' non è altro che una- affonda - Sia generica, perché mi sono opposto a voler condividere una regia che si è trasformata in una ...Il maestro che ha diretto l'opera bendato: "Si sa che a Lucca ho fatto vincere il centrodestra, ritorsione

Caso-Bohème, Veronesi: “Io sarò comunque sul podio ... LA NAZIONE

Veronesi ha protestato in silenzio dirigendo con la benda sugli occhi ed è stato licenziato dalla fondazione che organizza il festival Puccini di Torre del Lago ...Non accennano a spegnersi, il giorno dopo, le polemiche per l’apertura del Festival musicale dedicato a Giacomo Puccini in Toscana. Ieri sera, con una performance inattesa, il maestro Alberto Veronesi ...