(Di lunedì 17 luglio 2023) È terminato ieri a Marsiglia ildi, competizione che si è svolta nelle acque che tra un anno saranno teatro della rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. In Francia si è gareggiato in tutte le dieci classi olimpiche e tra i Paesi che si sono messi in mostra maggiormente c’è anche l’Italia. La squadra azzurra ha conquistato degli ottimi risultati, il più importante dei quali è stato il trionfo dei giovani Gianluigi/Mariatra i Nacra 17. La coppia tricolore ha compiuto l’impresa nell’ultima giornata, quella dedicata alla Medal Race, rimontando uno svantaggio di 11 punti sui finlandesi Sinem Kurtbay/Akseli Keskinen grazie al successo nella regata finale e al contemporaneo nono posto dei rivali. Da sottolineare che tutto questo è successo dopo un ...

Marsiglia - Laazzurra torna dalevent di Marsiglia con tre medaglie. Oltre al bronzo conquistato sabato da Chiara Benini Floriani negli Ilca 6, ieri sono arrivati l'Oro di Ugolini - Giubilei nei Nacra 17 ...Ti hanno aiutato iche hai fatto a fine maggio. Sicuramente hanno aiutato, stare in moto ...anche qui, soprattutto con uno come Bautista è difficile non parlarne, non è una colpa né mia e né ...Classifiche sul sito ufficiale: https://paris2024.sailing.org/ Come è noto la sede dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dedicata allasarà la città del sud della Francia. IlEvent è ...

Vela, Test Event olimpico: Ugolini e Giubilei continuano a crescere, settimana positiva per Renna e Benini Floriani OA Sport

Ultima giornata fantastica per l'Italia della vela al Test Event Olimpico, disputato nella baia di Marsiglia che tra un anno sarà teatro dei Giochi di Parigi 2024. Dopo il terzo posto ottenuto ieri da ...Come è noto la sede dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dedicata alla vela sarà la città del sud della Francia. Il Test Event è particolarmente utile alla Direzione Tecnica per poter raccogliere ...