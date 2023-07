Varcaturo | “non hai il fisico e la camicia di lino” | gli negano l’ingresso al lido

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lui si chiama Ninotto, viene da Pozzuoli. Fa il venditore ambulante di gelati e cocco e sui social è un personaggio noto per i suoi video ironici. In uno degli ultimi filmati apparsi sulla sua pagina, denuncia che gli è stato negato l’accesso a un noto stabilimento di. Motivo? “Non ha iladatto”. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... c'è anche Daniele D'Isanto un italiano diche svolgeva l'attività di autista per conto ... Nel capo di imputazione si parla anche di ' medici di fiducia dell'organizzazione 'identificati ...è ancora chiaro cosa sia andato a fuoco ma la densità della nube e il colore scuro fanno ... In tanti passando lungo la circumvallazione esterna, in direzione, Licola, Lago Patria e Castel ...'Chi gestisce uno stabilimento balneareè il padrone - ha detto il sindaco -è proprietario ... Ora lo stesso copione si ripete anche nelle spiagge diLicola e Castel Volturno dove si ...

ATTUALITÀ. Traffico in tilt sulle “vie del Mare”: Licola e Varcaturo prese d’assalto L' Altra Notizia

A distanza di 15 anni dall'omicidio, a Varcaturo, la commemorazione di Raffaele Granata colpito a morte nel suo lido balneare da Giovanni Letizia, killer mandato da Giuseppe Setola, capo dell'ala ...La scrittrice Anna Maria Ghedina, nota anche come Lady Ghost, presenta il suo ultimo libro “Passione nera” presso La Libreria in via Ripuaria 203 a Varcaturo (Giugliano). Relatore ...