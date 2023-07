Va contromano con la moto | aggredisce un tassista e si dà alla fuga

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Venerdì mattina un62enne che procedeva con la propria auto in via Pasquale Scura ha incrociato unciclista che procedeva speditamenterischiando la collisione. Dopo aver fatto notare al centauro la sua irregolarità ilè stato picchiato violentemente dal giovane. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha interrotto il pestaggio con l’aggressore che è riuscito a dileguarsi. E’ quanto riferisce il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Questa strada – spiega in una nota Borrelli che è stato contattato dal genero della vittima – è percorsa ogni giorno da tantissimi incivili della strada in controsenso. Per la vittima naso rotto e 30 giorni di prognosi. “Oramai la violenza in città è del tutto fuori controllo – commenta Borrelli – ...