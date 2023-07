Usa | Biden | La Nato è più grande e più forte che mai

"La Nato è più grande e più forte che mai: siamo pronti ad affrontare le sfide di questa epoca". Lo afferma il presidenteJoein un video postato da lui stesso su Twitter dove riassume i risultati del recente summit della alleanza militare a Vilnius (11 - 12 luglio). "È stato bello essere di nuovo a Vilnius, ...L'inviato del presidente, Joe, per il Clima rimarrà in Cina fino al 19 luglio. Dialogo sempre più fitto tra Pechino e Washington Quella di Kerry è la terza visita di un alto funzionario ...... visto che nel 2024 neglici saranno le elezioni presidenziali , Joeperò non sembrerebbe poter aspettare all'infinito. Nei giorni scorsi dagli Stati Uniti sono arrivate in Ucraina le tanto ...

Usa Weekly News, Joe Biden: “Ucraina presto nella NATO. Putin ha perso la guerra” Sky Tg24

Milano, 17 lug. (askanews) - 'La Nato è più grande e più forte che mai: siamo pronti ad affrontare le sfide di questa epoca'. Lo afferma ...Due forti esplosioni sono avvenute sul ponte che collega la regione annessa a Mosca nel 2014 con la Russia. Kiev annuncia di aver recuperato terreno a Bakhmut, mentre dagli Stati Uniti sono arrivate l ...