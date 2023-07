Uomini e Donne | Pinuccia Della Giovanna confessa | “Spero di poter presentare il mio singolo da Maria De Filippi perché…”

(Di lunedì 17 luglio 2023) PÈ di qualche giorno fa l’esordio nel mondomusica di, storica, quanto discussa, ex dama di. L’ex volto del Trono over del dating show diDeha pubblicato il suo primo“La canzone di”. Ai microfoni de L’informatore vigevanese, l’ex dama ha raccontato a chi ha dedicato il brano e perché ha voluto mettersi in gioco alla sua età: Ill’ho dedicato prima di tutto a tutti i miei figli, ai miei nipoti e a tutti quelli che mi vogliono bene e sono stati miei fan. Vi voglio bene da morire, grazie a tutti. Alla mia età mi sono messa in gioco perché mi piacciono troppo queste cose....

Dopo la pubertà, le corde vocali sono più lunghe e spesse negli, il che spiega perché generalmente hanno voci più profonde rispetto alle. Tuttavia, anche dopo la pubertà, gli ormoni ...Quegli stessi tratti che ci lascia come eredità preziosa per camminare al fianco deglie delledel nostro tempo". Insieme all'invito da lui stesso più volte rilanciato, specialmente nel ...... ma soprattutto dopo troppi anni in cui sulla sanità, sulle suee sui suoi, si è smesso di investire - ha dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio - È un percorso lungo e ...

Uomini e donne, Lavinia e Alessio in crisi La replica della coppia Today.it

E' vero che Tina Cipollari non ci sarà nella nuova edizione di Uomini e Donne Ecco la verità Tina Cipollari non sarà una delle protagoniste della prossima stagione televisiva Vi sveliamo che cosa c’ ...Alessio Corvino beccato in discoteca senza la fidanzata: l'ex tronista Lavinia fa chiarezza sulla presunta crisi ...