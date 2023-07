(Di lunedì 17 luglio 2023) Eliè stato uno dei colpi di mercato di questa estate del Benetton, con la seconda linea che torna a Monigo dopo aver vestito la maglia biancoverde già dal 2019 al 2021. Negli ultimi due anni, invece, il giocatore sudafricano ha giocato con i Leicester Tigers, ma ora è pronto a tornare nell’con una squadra che già conosce bene e ha già ben in mente gli obiettivi da voler raggiungere. “Quest’anno il Benetton ha fatto un ottimo lavoro, sia sotto il profilo dei risultati sia sotto il profilo del rafforzamento della rosa. Per la prossima stagione l’obiettivo sarà quello di fare ie di puntare a giocare partite importanti con le migliori squadre” ha dichiaratointervistato dal Gazzettino Veneto. “L’importante sarà ...

...Una famiglia vincente (2022) [Tennis] domenica 6 agosto Il più bel gioco della mia vita (2005) [Golf] domenica 13 agosto Il Maledetto(2009) [Calcio] domneica 20 agosto Invictus (2009) [] ...Il comitato organizzatore delloChampionship ha ufficializzato il calendario di incontri della stagione 2023/24, al via sabato 21 ottobre in concomitanza con le semifinali della Coppa del Mondo in Francia. Per il terzo ...TREVISO - LoChampionship ha diramato oggi il calendario del campionato per quanto riguarda la stagione 2023/2024. A causa dello svolgimento dellaWorld Cup 2023, che inizierà l'8 settembre e ...

United Rugby Championship: Snyman “Felice di essere di nuovo a Treviso, vogliamo i playoff” OA Sport

L’atleta è in ritiro con la . Nazionale sulle Dolomiti. e ha chance per essere . selezionato per i Mondiali. La Nazionale italiana di rugby sta allenandosi in questi giorni sulle Dolomiti, insieme all ...E' stato ufficializzato il calendario delle partite della nuova stagione di rugby 2023/2024 targata United Rugby Championship ...