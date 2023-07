Under 20 e Under 19 | l’Italia ha un futuro che non può essere sprecato! | Nazionali

(Di lunedì 17 luglio 2023) 2023-07-16 23:12:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Nei giorni bui della tremenda eliminazione precoce del21 di Paolo Nicolato tutti i fantasmi che hanno accompagnato il movimento del calcio italiano hanno riportato alla mente i due Mondiali sfumati e ci hanno fatto ripiombare in un incubo e in una caccia al colpevole a cui ha fatto subito seguito l’enneisma ricerca della ricetta giusta per la rivoluzione. Quell’21, costruita male e mandata in campo peggio, era riuscita in un colpo solo addirittura a cancellare la finale del Mondiale20 conquistata daldi Carmine Nunziata in Argentina e a gettare un’ombra lunghissima sull’Europeo19 che stava per iniziare con una ...

DURATA SET: 23', 25', 25', 19', 15' ITALIA: 8 a, 23 bs, 5 mv, 34 et IRAN: 13 a, 15 bs, 12 mv, 22 et I 12 azzurrini argento ai Campionati del Mondo21 maschile Palleggiatori: Mattia Boninfante, ...Buone notizie dunque per il futuro della Nazionale italiana che tra la finale conquistata dall'20 ai Mondiali e il trofeo dell'U21 potrà avere a disposizione nei prossimi anni tanti nuovi ...

Sarà l’Iran a sfidare l’Italia nella finale per l’oro ai Campionati del Mondo under 21 maschile che si concluderanno domani a Manama in Bahrein. La partita che assegnerà il titolo iridato è in… Leggi ...Calcio l'Italia Under 19 trionfa in Europa dopo 20 anni: 1-0 contro il Portogallo! Allo stadio di Ta' Qali di Malta gli azzurrini conquistano l'europeo di categoria battendo il Portogallo per 1-0 ...