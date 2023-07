Una tassa Ue sui grandi patrimoni per finanziare lotta al cambiamento climatico e alle disuguaglianze | parte la raccolta firme

(Di lunedì 17 luglio 2023) Consolidare le politiche per la transizione ecologica e sociale “attraverso l’istituzione, su iniziativa della Commissione europea, di un’imposta sui” il cui gettito andrebbe destinato destinato allaal. È la proposta di un gruppo di economisti e attivisti che l’11 luglio hanno lanciato unacon l’obiettivo di raccoglierne un milione in almeno sette Stati membri nel giro di un anno, cosa che costringerebbe Bruxelles a pronunciarsi sulla richiesta giustificando la propria decisione. L’iniziativa “risponde a numerose richieste della società civile, degli scienziati e dei rappresentanti politici“, scrivono il presidente del Partito socialista belga Paul ...

Nessuna nuovao tariffa, servizi alla persona garantiti ed incremento del piano degli investimenti per ...a confermare l'equilibrio di bilancio come per gli anni scorsi dedicando inoltre...... la scorciatoia ideologica si fonda sull'idea che un cittadino che abbia guadagnato un po' di soldi (tassati) e li abbia risparmiati (ritassati) e ci abbia acquistatocasa (pagando lasull'...Infine, la'non è vincolata a specifici investimenti infrastrutturali o a nuovi servizi per il turismo' e 'non si prevedecorrispondente riduzione del carico fiscale per i cittadini baresi'.

Bali introdurrà una tassa d’ingresso per i viaggiatori internazionali a partire dal 2024 Travel The Wom

Nessuna nuova tassa o tariffa, servizi alla persona garantiti ed incremento del piano degli investimenti per migliorare le infrastrutture comunali. E’ quanto licenziato dal consiglio comunale che ha ...