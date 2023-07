Una scelta che crea confusione Gerry Scotti | bomba su Mediaset

(Di lunedì 17 luglio 2023), uno dei big diha criticato pesantemente ladei vertici sui palinsesti. Il conduttore, come riporta il sito Fanpage, ha contestato l'azienda per una programmazione, nei prossimi mesi, che rischia di essere confusionaria. Al settimanale Chi,, infatti, ha dichiarato: "Non sono d'accordo con questa programmazione che". Il presentatore si riferisce in particolare a Caduta Libera, programma in difficoltà per gli ascolti in calo. Il game show "tornerà su Canale 5 a fine agosto, è andato in onda nella scorsa stagione dopo le repliche di Avanti un altro con delle puntate inedite solo per poche settimane, prima della successiva riproposizione di puntate in replica. Unache ha penalizzato il pre ...

'Per me un onere, ma anche un onore, tanto gradito quanto inaspettato", ha dichiarato Fabio Pagliara (Fotogramma) "L'elezione di Fabio Pagliara rappresentadi continuità. MSA nasce per fare rete tra gli operatori del comparto e per dare linfa a un percorso di promozione dello sport del quale il nostro Paese ha sempre maggiormente bisogno". ...... si era visto respingere dalla procura di Cagliaririchiesta di proposta di patteggiamento a ... Francesco Atzori e Paola Spensatello, critici sulladell'abbreviato. 17 luglio 2023che ha portato Perrella a presentarecausa di lavoro alla Fondazione per le arti contemporanee in Toscana. Quanto questo braccio di ferro costerà alla collettività non è ancora chiaro. ...

Smartphone a rate con le offerte degli operatori: una scelta ancora vantaggiosa Corriere della Sera

Secondo una ricerca di Cisco, il 72% dei giovani è pronto a pagare di più per avere a casa una connessione in banda larga più performante, l’87% per una rete più sostenibile: oltre 20 punti in più ris ...L'AGCOM avvia una consultazione pubblica per stabilire le nuove regole per gli influencer. La novità annunciata con un comunicato.