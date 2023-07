Un uomo e il suo cane sono rimasti alla deriva nell' oceano per due mesi

(Di lunedì 17 luglio 2023) AGI - Un marinaio australiano di 51 anni e il suostati salvati dopo duepassati'Oceano Pacifico, sopravvissuti bevendo acqua piovana e mangiando pesce crudo. Tim Shaddock e il suoBellapartiti in aprile con un catamarano dcittà messicana di La Paz, programmando di navigare per circa 6 mila chilometri prima di gettare l'ancoraa Polinesia francese. Ma sipresto ritrovati 'ostaggi' del Pacifico dopo che il mare grosso ha danneggiato l'imbarcazione e messo fuori uso i dispositivi elettronici. Quando il diportista, ormai stremato, è stato salvato, gli era rimasta "solo l'attrezzatura da pesca", come ha raccontato ai suoi soccorritori: barba ...

Chissà se Tim Shaddock ha mai creduto ai miracoli. Di certo, la sua storia potrebbe essere considerata tale. Per due mesi alla deriva con il suo cane, Bella, nel mezzo ...