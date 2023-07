Un tuffo verso Parigi2024 | bronzo e pass per Bertocchi-Pellacani

(Di lunedì 17 luglio 2023) FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Elenae Chiaratirano fuori dal cilindro il colpo di classe e si prendono un fantasticoe ilolimpico dai tre metri sincro, a coronamento di una finale con il colpo di scena nella coda, che ha aperto il programma pomeridiano della seconda giornata dei Mondiali di Fukuoka in svolgimento alla Prefectual Pool. Eccellenti, senza sbavature tutte le routine delle azzurre – settime alle Olimpiadi, agli europei oro a Glasgow 2018, argento a Budapest 2021, Roma 2022 ea Cracovia 2023 – che chiudono con 285.99 punti, beffando proprio all'ultimo respiro le statunitensi, terze praticamente per tutta la gara, che vanno fuori sincro nel doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (54.90) e non oltre i 285.39 punti. L'oro va ...

