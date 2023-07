Sarebbe un colpo importante, nonper la cifra messa sul piatto, ma anche per il valore tecnico ... il quale ha sempre dichiarato che nessun giocatore èse arriverà l'offerta giusta. Va ...... per la Juventus di Allegri non èe l'interesse del Chelsea potrebbe portare alla svolta ...è stata effettuata pur sapendo che dalle parti della Continassa rimane la volontà di lavorarci...... per la Juventus di Allegri non èe l'interesse del Chelsea potrebbe portare alla svolta ...è stata effettuata pur sapendo che dalle parti della Continassa rimane la volontà di lavorarci...

Un solo incedibile: Allegri non vuole venderlo Calciomercatonews.com

Del 51enne non si era saputo più nulla e le speranze di trovarlo in vita erano ormai nulle quando pochi giorni fa un elicottero si è imbattuto ...