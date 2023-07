Un Posto al Sole | anticipazioni 17-20 luglio 2023 | Marina scoprirà la verità sul figlio di Ferri?

(Di lunedì 17 luglio 2023)Unalda lunedì 17 a venerdì 20A casa di Rosa si respira un’atmosfera pericolosa dovuta alla scoperta da parte di Manuel del borsone pieno di armi dello zio Eduardo. Giulia dà il benvenuto a Luca alla terrazza. La notizia non viene presa per bene da Renato che confessa a Raffaele il suo fastidio nel sapere l’ex moglie e Luca insieme alla terrazza. Ignari di quello che è successo la notte prima tra Samuel e Micaela, Guido e Mariella invitano Speranza a fare un primo passo verso il fidanzato, dopo una brutta lite. Sia Eduardo che Clara sembrano patire la distanza che c’è fra loro. Rosa tirerà un sospiro di sollievo convinta che la preoccupazione causata dal fratello sia finalmente superata. Ma il pericolo è ancora forte. Fra Giulia ...

Un posto al sole, le trame dal 17 al 20 luglio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Un Posto al Sole ecco le trame giorno per giorno inerenti le anticipazioni dal 17 al 21 luglio della soap. Manuel scopre il borsone pieno di armi dello zio Eduardo. Giulia dà il benvenuto a Luca alla ...