Un paio di novità interessanti sullo Xiaomi 14 per memoria e batteria

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lo14 è già protagonista di una serie di nutriti rumor che riguardano la sua scheda tecnica. Da un informatore cinese noto come Leakster Digital Chat Station su Weibo apprendiamo, in queste ore, di alcune specifiche moltodel top di gamma. Queste investono sia la capacità diinterna del telefono che l’amperaggio dell’unità, abbinata alla velocità di ricarica. Già è dato per certo che lo14 sarà alimentato da Snapdragon 8 Gen 3 ma ora raccogliamo anche degliindizi sullainterna del telefono. Quest’ultima potrà essere da 512 GB ma anche da 1TB in una seconda variante più accessoriata e anche costosa. Rispetto all’attuale iPhone 13 poi, ci sarà un balzo in avanti per quanto riguarda l’amperaggio della ...