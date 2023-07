Un minuto di silenzio in Sala Rossa per Monsignor Bettazzi

(Di lunedì 17 luglio 2023) Con undiin apertura di seduta il Consiglio comunale di Torino ha commemoratoLuigi, vescovo emerito di Ivrea scomparso domenica 16 luglio. “Una persona che ha dato tanto – lo ha ricordato la presidente della, Maria Grazia Grippo -, che ha condotto la propria vita con grande coraggio, simbolo di un cristianesimo di frontiera, spesso capace di andare controcorrente”.“L’impegno civile e il desiderio di evangelizzare – ha proseguito – lo guidarono sempre, così come l’intento di aprire un dialogo anche con chi non si riconosceva nella fede, convinto fosse indispensabile la ricerca continua di un terreno comune dove coniugare i valori più alti. Attento difensore della pace, costruttore di una cultura della non violenza, che per lui significava ...

Torino – La Sala Rossa, questo pomeriggio, ha aperto i lavori con un minuto di silenzio per la scomparsa di Monsignor Bettazzi.