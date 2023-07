Un marinaio australiano e il suo cane salvati dopo due mesi alla deriva nel Pacifico | «Sto bene | ho solo bisogno di riposo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 luglio 2023) Quando Tim Shaddock, 51 anni residente a Sidney, è salito sulla sua barca per raggiungere la Polinesia francese dalle coste del Messico non pensava certo che il suo viaggio sarebbe durato oltre due. Insieme al suoBella, ilè stato colpito in pieno da una tempesta che ha mandato il suo peschereccio. L’uomo e il suo amico a quattro zampe sono stati ritrovatiqualche giorno fa,essere riusciti a sopravvivere per circa due. Quando la barca di Shaddock è stata avvistata da un elicottero, l’uomo è stato visitato da un medico ed è apparso in condizioni «buone e stabili». Pesce crudo e acqua piovana Ai soccorritori ha spiegato di essere riuscito a sopravvivere cibandosi di ...