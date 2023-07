Un insensato attacco a Jane Birkin

(Di lunedì 17 luglio 2023)é sempre stata una femminista, ma essere femministe non vuol dire odiare gli uomini. L' icona da poco scomparsa é sempre stata vicina alle donne e io che l'ho conosciuta lo posso dire. E posso dire che era simpatica come pochi. Poi la tristezza é di tutti. Logicamente non aveva nulla da

E il colmo erano gli insulti gratuiti a Edoardo, poi intervenuto in chat co Fabrizio , per rispondere senza mezzi termini a un. Al fuoco nemico, poi, si era aggiunto anche quello ...Biden parla di '' e chiede bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici Usa È un uomo di origine asiatica di 72 anni il killer che ha compiuto una strage a una festa del ...Biden parla di '' e chiede bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici Usa È un uomo di origine asiatica di 72 anni il killer che ha compiuto una strage a una festa del ...

Maturità, solo orale nelle zone alluvionate. M5S all’attacco: “Decisione tardiva e insensata” Orizzonte Scuola

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Katsuhiro Harada ha risposto al presidente della Francia Macron dopo che questo ha dato la colpa ai videogiochi per le rivolte popolari.