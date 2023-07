Un governo popolare in Spagna sarebbe ostaggio dell' estrema destra alleata con Meloni

(Di lunedì 17 luglio 2023) Insettimana decisiva per decidere il futuro politico del Paese. Le elezioni anticipate di domenica prossima stabiliranno se davvero è finita l'era del socialista Pedro Sánchez, e se è arrivato per ilAlberto Nunez Feijóo il momento di governare la nazione. Tutti gli occhi sono...

in programma domenica, "da una parte ci sono le politiche progressiste e dall'altra c'è la minaccia reale rappresentata da undi coalizione tra il Partitoe Vox, che segnerebbe un ......nel Paese a quasi 50 anni dall'espulsione del delegato apostolico in Vietnam decisa dal...anche una questione in qualche modo intrecciata ai rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica...Picierno, unica italiana tra 14 vice dellaRoberta Metsola, da mesi lavora a una proposta ... Una mancanza legata soprattutto alla visione di questosul terreno dei diritti e della ...

A pochi giorni dalle elezioni in Spagna, in programma domenica, "da una parte ci sono le politiche progressiste e dall'altra c'è la minaccia reale rappresentata da un governo di coalizione tra il Part ...Il leader conservatore arriva alle elezioni del 23 luglio dopo aver incassato quattro maggioranze assolute in occasione delle elezioni della comunità autonoma della Galizia ...