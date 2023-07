(Di lunedì 17 luglio 2023) Ilha sorpreso i residenti della zona non solo per la sua potenza distruttiva, ma anche per l'che si è formato accanto alla tromba d'aria, come se lo stesse "tracciando" nel...

Un enorme tornado «disegna» un arcobaleno nel cielo Corriere TV

Il tornado ha sorpreso i residenti della zona non solo per la sua potenza distruttiva, ma anche per l'arcobaleno che si è formato accanto alla tromba d'aria, come se lo stesse «tracciando» nel cielo m ...Un video girato dallo storm chaser Aaron Jayjack immortale le impressionanti immagini del passaggio di un tornado in Canada ...