Un cuore grande Elettra Lamborghini | ma che fai? Un clamoroso fuori di seno | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Da sempre simpatica e autoironica, ma anche tremendamente sexy,è capace di mandare in tilt Instagram come poche. Un suo ultimo scatto, infatti, ha scatenato centinaia di commenti e like. C'è lei che si mostra decisamente in primo piano, quasi schiacciandosi sul cellulare e mettendo in mostra ilsemi-coperto da un top. La didascalia? “Ho proprio un”. Complimenti, applausi e grandi risate dei fan per la vista di questo completino bianco, pantaloncino e canotta trasparente.nelle sue Instagram stories aveva già condiviso degli scatti che hanno fatto girare la testa ai suoi follower. Poi la foto "incriminata" è stata l'estasi. Con lo scatto provocante dal basso ein primissimo ...