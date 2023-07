Ultime Notizie – Wanda Nara e la malattia | il messaggio su Instagram

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Come ogni mamma ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure, le mie angosce. Non avevo ancora una diagnosi certa della mia. Purtroppo venerdì i miei figli hanno ricevuto la conferma da un giornalista riguardo una diagnosi di cui non ero a conoscenza”., conduttrice tv e moglie del centravanti Mauro Icardi, parla per la prima volta, in un post su, dopo l’annuncio del ricovero d’urgenza nella clinica Los Arcos di Buenos Aires e l’uscita di alcune indiscrezioni – che fanno riferimento ad una diagnosi di leucemia – da parte di un giornalista dell’emittente Radio Mitre concernente la sua salute e un quadro clinico complesso. “I miei figli hanno sempre saputo tutto di me, avrei scelto di parlare loro con i risultati in mano e soprattutto con i miei tempi. Sono già a casa in attesa di ...