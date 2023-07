Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 17 luglio 2023) Incendio all’aeroporto di Catania eal prossimo19 luglio. Ad annunciarlo è la Società di gestione dell’aeroporto: “A causa dell’incendio sviluppatosi nell’aerostazione, le operazioni di volo sono sospesealle 14 di19 luglio“. L’incendio è divampato nella tarda sera di ieri ed è stato spento. “Non si registrano danni a persone – spiega in un tweet l’account dell’aeroporto -. Ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione