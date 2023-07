Ultime Notizie – Ucraina-Russia | bombe a grappolo e controffensiva Kiev | come cambia la guerra

(Di lunedì 17 luglio 2023) (Adnkronos) – Leinviate dagli Usa all’sono arrivate ai difensori al fronte, ha spiegato Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. Intanto peròammette che laavanza a Kupyansk e che le forze ucraine sono sulla difensiva in una fase cruciale della. “Ci sono combattimenti furiosi e le posizioni delle partino dinamiche più volte nello stesso giorno”, ha dichiarato la vice ministradella Difesa, Hanna Maliar, riconoscendo che i russi “stanno attivamente avanzando” nei pressi della città di Kupyansk, nella regione nord orientale di Kharkiv, da due giorni di seguito. “Noi siamo sulla difensiva”, ha aggiunto. Maliar ha anche spiegato che le due parti si stanno ...

C'è un'Italia che brilla in Europa : è quella della nazionale U19 di Bollini che ha vinto gli Europei di categoria battendo in finale 1 - 0 il Portogallo. Decisivo il gol di Kayode (di proprietà della ......lesul conto di Wanda Nara sottolineando alcuni segnali preoccupanti rispetto alle sue condizioni di salute. Se la showgirl ha preferito zittire i suoi social, il marito Icardi nelle...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 16 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Come cambia l'undici base dell'Inter dopo gli ultimi arrivi e partenze Ecco come Simone Inzaghi sta pensando di rivoluzionare l'assetto dei nerazzurri per la prossima .... Da rifare la batteria dei p ...Un colpo da maestro per Marotta, che ora però dovrà trovare un degno sostituto sul mercato. Nelle ultime settimane il nome accostato con più insistenza è quello dell’esperto Yann Sommer. Secondo ...