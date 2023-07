Ultime Notizie – Temptation Island 2023 | oggi quarto appuntamento | anticipazioni della puntata

(Di lunedì 17 luglio 2023) Andrà in onda, lunedì 17 luglio, la quartadi. Dalle 21.35 su Canale 5 il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Nuovi colpi di scena aspettano i telespettatori. Protagonista di una clip pubblicata sul profilo Instagram del programma è Perla, fidanzata da 5 anni con Mirko. Nel video la 27enne esce in lacrime dal pinnettu, dove era stata convocata. Cosa avrà visto ? Durante la quartasi tornerà a parlare di Ale e Federico, che ha rifiutato il falò di confronto richiesto dalla fidanzata annunciando che a partire da quel momento sarebbe iniziata la parte 3 del suo percorso. Un’altra clip riguarda Francesca che ha raccontato a Filippo Bisciglia di avere trovato in sé stessa una forza che credeva di non avere: “Mi sentivo un cristallo, ...

... società che gestisce lo scalo, annunciano comunicati congiunti appena avrannocerte da ... Ledi Consumi e investimenti in frenata: così l'economia cinese perde colpi Messi l'americano: ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Twitter attento: è arrivato ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 17 luglio. DIRETTA Sky Tg24

La Benelli TRK 502, un successo imprevisto Il resto, lo sappiamo, è storia: la Leoncino ha fatto il suo, ritagliandosi un certo spazio nel segmento delle naked heritage; ma la TRK (o il TRK, ormai an ...Cifre positive per il bando (che si è chiuso) per iscriversi agli 11 corsi dell’Università di Parma a numero programmato locale con selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione ...