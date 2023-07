Ultime Notizie – “Salvini? Ha espresso suo pensiero | tasse vanno pagate”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sul condono fiscale “haun suo: io penso che abbia ragione il Capo dello Stato quando nel discorso di fine anno ha detto che la Repubblica sta nel senso civico delle persone che pagano le. La prima regola è che le imposte, poi è evidente che dobbiamo essere capaci (ed è uno dei temi nel programma di questo governo) di semplificare il nostro sistema per renderlo più vicino alle esigenze dei cittadini”. Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a margine di un evento dell’Agenzia delle Entrate. “Io penso – ha aggiunto – che sul tema della rottamazione si sta facendo un lavoro importante: la rottamazione quater ci avvicina verso una riforma del sistema sanzionatorio che consente di avvicinarci verso sistema più ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ......su una presunta malattia hanno solo peggiorato la situazione. La famiglia Icardi, nel frattempo, ha provveduto a cancellare il viaggio in Italia previsto per questa settimana. Nelle...Secondo Alessio Santarelli, direttore generale della divisione broking di gruppo MutuiOnline e ad di MutuiOnline "le soluzioni discusse nellesettimane aggiungono poco di nuovo e non ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 17 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Con la corsa dell’inflazione riacquista peso la figura del Garante dei consumatori nata con Prodi. Dalle multe alla Commissione di allerta rapida di sorveglianza, tutti i poteri di Benedetto Mineo. In ...Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha duramente commentato alcune notizie riportate dal quotidiano Il Mattino, secondo cui l'agente del nigeriano avrebbe voluto aspettare settembre ...