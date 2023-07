Ultime Notizie Roma del 17-07-2023 ore 20 | 10

(Di lunedì 17 luglio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione il ponte di Crimea due esplosioni hanno colpito la via di collegamento con la Russia sullo Stretto di kerch asset strategico per gli approvvigionamenti delle truppe russe al fronte due morti e una bambina in terapia intensiva le creazioni sono avvenute in poco dopo le 3 del mattino Mosca cosa Stati Uniti e Gran Bretagna Ma chi ha fatto conferma la propria responsabilità spiegando che tutti i dettagli dell’incidente saranno rivelati dopo la vittoria del Ucraina sulla tratta che arriva in un momento cruciale per il rinnovo dell’accordo sul grano del Mar Nero microfonino fa sapere che per quanto riguarda la Russia si è conclusa essendo scaduto il termine che è un eventuale estensione tela possibile solo quando saranno soddisfatte tutte le condizioni ...

Un gruppo di turisti è stato aggredito da alcune mucche sull' Alpe di Siusi , in Alto Adige. Il bestiame in stato di agitazione ha aggredito una donna bellunese di 40 anni che è stata ferita al torace.Gli agenti del Commissariato di Ischia , durante il servizio di controllo del territorio , a seguito di una segnalazione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Spinesante a Forio d'Ischia ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 17 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Resta alta l'attesa per Osimhen, che arriverà presto a Dimaro e ci sarà anche una conversazione ulteriore tra il club e il procuratore del bomber, Roberto Calenda, che sui social bolla come una fake ...Nonostante gli ultimi sondaggi del club, il quotidiano spagnolo Marca, ci riporta una forte accelerata della Roma sul giocatore, che sarebbe una seria candidata per riportare il centravanti in Italia ...