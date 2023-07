Ultime Notizie Roma del 17-07-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno nuovamente gli After in apertura di giornale l’Attacco di oggi al Punto Eni trimestrale effettuato dal regime di Kiev a tutte le caratteristiche di un gruppo criminale organizzato internazionale così su telegram la portavoce del Ministero degli Esteri Russo decisioni vengono prese da funzionari militari ucraini con la partecipazione diretta di agenzia di intelligence e politici americani e britannici gli Stati Uniti la Gran Bretagna sono responsabili della struttura di questo stato terrorista prima dell’intervento da Mosca erano state le autorità filorussi ad aver accusato il regime di Kiev per le esplosioni torniamo in Italia caldo record arrivano alle raccomandazioni del Ministero della Salute alle regioni contenute nella circolare diramata oggi con ...