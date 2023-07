Ultime Notizie Roma del 17-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura attaccato il ponte di Crimea due esplosioni hanno colpito la via di collegamento con la Russia sullo Stretto di kerch asset strategico per gli approvvigionamenti delle truppe russe al fronte due morti una bambina in terapia intensiva le frazioni sono avvenute in poco dopo le 3 del mattino Mosca accusa Stati Uniti Gran Bretagna Ma chi ha fatto un ferma la propria responsabilità spiegando che tutti i dettagli dell’incidente saranno rivelati dopo la vittoria dell’Ucraina sul Aspetta che arriva in un momento cruciale per il rinnovo dell’accordo sul grano del Mar Nero il cremino fa sapere che per quanto riguarda la Russia si è conclusa essendo scaduto il termine che un eventuale estensione sarà possibile solo quando saranno soddisfatte tutte le condizioni torniamo in ...