Ultime Notizie Roma del 17-07-2023 ore 15 | 10

(Di lunedì 17 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale Vitali alle prese con una nuova ondata di calore la terza dell’estate 2020 3 e dicono gli esperti Probabilmente la più intensa le temperature roventi che nelle prossime ore potrebbero segnare nuovi record al sud potrebbe persistere per tutto luglio ci aspettano quindi giorno alle torri di notti afose contatti di umidità elevate anche i mari sono più caldi per lei ha deciso che non andrà in onda la vita quotidiana di 5 minuti Fatti Vostri che avrebbe dovuto avere come conduttore Filippo Facci inizialmente annunciata per settembre la trasmissione è stata annullata dopo le polemiche per articolo sulla vicenda di La Russa Junior scritto dal giornalista la decisione spiega una nota di viale Martini è stata presa dal amministratore delegato Roberto Sergio informata la ...