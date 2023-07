Ultime Notizie Roma del 17-07-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’incendio all’aeroporto di Catania che fortunatamente non ha causato feriti è al centro di un’inchiesta della magistratura la procura di Catania non ha ancora stabilito Con quale ipotesi indagare ma non viene Scusa quella del rogo doloso momento spiega il procuratore Carmelo Zuccaro è troppo presto per fare ipotesi Attendiamo la prima relazione sul caso e poi decideremo fare ma certamente come d’abitudine anche su interventi e prevenzione Senza lasciare alcun caso al momento registriamo che non ci sono stati feriti Speriamo che l’aeroporto riapre al più presto perché determinante per la città e per la Sicilia andiamo in Ucraina un attacco con droni ha provocato esplosioni sul ponte di Crimea con un bilancio di almeno due morti una campata crollata per questo attacco ...