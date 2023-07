Ultime Notizie Roma del 17-07-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 luglio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio oggi gli accordi del Mar Nero hanno effettivamente c’è stato di avere effetto la parte dell’accordo sul divano che riguarda la Russia non è stata rispettata lo ha detto il portavoce del Cremlino dmitry peskov come detto in precedenza il presidente della Federazione Russa si trova la scadenza era il 17 luglio Purtroppo la parte relativa alla Russia in questa accordo sul Mar Nero non è stata finora attuata Pertanto il suo effetto è terminato detto Torniamo in Italia è stato domato dai vigili del fuoco incendio divampato nella tarda serata di ieri all’interno dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania le fiamme sono state circoscritte spente l’aerostazione Tuttavia invasa dal fumo e sono ancora in corso le operazioni di controllo e Bonifica dello ...