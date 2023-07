Ultime Notizie Roma del 17-07-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Catania vigili del fuoco per spegnere un incendio divampato all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini il rogo sembra si è sviluppato nella base inferiore dell’aerostazione i pompieri definiscono la situazione delicata impegnativa le fiamme e domattina lo scalo che è stato abbandonato dai presente di corsa è stato interamente invaso dal fumo le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 14 di mercoledì 19 luglio in Tunisia si sono incontrati il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni la presidente della commissione europea Ursula von der leyen è il premier olandese Mark rutte è il presidente sono in giro Ok Sai ed è leader nel palazzo di Cartagine hanno firmato il memorandum d’Intesa che prevede tre punti cardine la gestione della migrazione meloni raggiunto un obiettivo ...