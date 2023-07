Ultime Notizie Roma del 17-07-2023 ore 09 | 10

(Di lunedì 17 luglio 2023)dailynews radiogiornale lunedì 17 luglio Buongiorno da Francesco Vitale un incendio divampato nella tarda serata di ieri all’interno dell’aeroporto di Catania i vigili del fuoco anno prima circoscritto e poi spento le fiamme lo scalo a lungo invaso dal fumo è stato evacuato è stato firmato il memorandum d’Intesa per una partnership strategica globale Frosinone europee Tunisia L’Unione Europea ha diffuso il video della cerimonia di firma alla quale erano presenti la presidente della commissione europea Ursula von der leyen la presidente del consiglio a Giorgia Meloni premier dell’Olanda macfrut è il presidente tunisino Ok dai ed al termine della cerimonia di firma e l’incontro tra i tre leader europei e stai ed a seguito del quale sono attesi dichiarazioni alla stampa l’incontro si svolge nel palazzo presidenziale tunisino di Cartagine vicino Tunisi per raggiungere ...

Le della guerra parlano di passi in avanti per l'Ucraina nella zona della città di Bakhmut , mentre a Kharkiv non solo la controffensiva si starebbe rivelando infruttuosa, ma i russi ...

Tivoli. Denunciati dalla Polizia di Stato 4 persone pluripregiudicate, 3 uomini e una donna che dovranno rispondere, in concorso, del furto di gasolio e benzina in danno veicoli. Nei giorni scorsi gli ...Un uomo di 59 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera, per cause imprecisate, in località "Torre mozza" di Policoro (Matera). Due auto si sono ...