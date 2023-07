Ultime Notizie – Rai cancella la striscia quotidiana di Filippo Facci

(Di lunedì 17 luglio 2023) La Rai non manderà in onda ladi cinque minuti ‘Ivostri’, inizialmente annunciata per settembre e affidata al giornalista. Lo ha deciso l’Amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d’intesa con il Direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 ‘I fatti vostri’. Il programma che sostituirà Cartabianca sarà comunicato nel Cda del 25 luglio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Ledella guerra parlano di passi in avanti per l'Ucraina nella zona della città di Bakhmut , mentre a Kharkiv non solo la controffensiva si starebbe rivelando infruttuosa, ma i russi ...Come rimanere aggiornato sullee analisi di mercato Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato e accedere ad analisi e previsioni economico - finanziarie, ti suggeriamo di ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 17 luglio. LIVE Sky Tg24

solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus, potrebbero orientare ...Un incendio è scoppiato nella tarda sera di domenica nell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Non si sono comunque registrati feriti. La Società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato ...