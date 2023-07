Ultime Notizie – Madame a Roma | la data

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 17 luglio 2023)stasera aall’Auditorium Parco della Musica. L’appuntamento nel corso della manifestazioneSummer Fest, la rassegna estiva di concerti, organizzata dalla Fondazione Musica pernello spazio all’aperto della cavea. L’artista si esibirà alle 21 con una scaletta che prevede i suoi più grandi successi tra cui il brano ‘Il bene nel male’, presentato al Festival di Sanremo 2023 e composto insieme a Bias e Brail. Il prezzo del biglietto parte dai 39 euro. La cantautriceè la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone ‘Voce’. Quest’ultimo brano ha vinto anche il Premio Lunezia e il Bardotti per il miglior testo. In soli due anni ha collezionato oltre trenta certificazioni tra platino e oro, conquistando il pubblico in un tour, ...