Ultime Notizie – in Polonia primo focolaio nei gatti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 17 luglio 2023)di influenza aviaria A/H5N1 neiin, dove in 2 settimane sono stati registrati una trentina di casi geneticamente correlati fra loro. Ne dà notizia l’Organizzazione mondiale della sanità, precisando che si tratta della “prima segnalazione di un numero elevato diinfetti in un’ampia area geografica all’interno di un Paese”. Il 27 giugno l’Oms ha ricevuto dalle autorità sanitarie polacche la notifica di “decessi insoliti neiin tutto il Paese. All’11 luglio – informa l’agenzia ginevrina – sono stati testati 47 campioni prelevati da 46e un caracal in cattività, di cui 29 sono risultati positivi all’influenza A/H5N1?. Secondo quando riferito, “14sono stati soppressi e altri 11 sono morti, con l’ultimo decesso ...