Ultime Notizie – “È amministrazione Stato non entità belligerante”

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’Agenzia delle Entrate è “al fianco dei cittadini che vogliono continuare ad avere un corretto rapporto con il fisco e assicurare da parte di tutti il pieno e leale rispetto delle regole fiscali. Perché questo deve essere chiaro: il contrasto all’evasione non è volontà di perseguitare qualcuno – l’Agenzia è unadello, non un’– ma è un fatto di giustizia nei confronti di tutti coloro che – e sono la stragrande maggioranza – le tasse, anno dopo anno, le pagano, e le hanno pagate, sempre fino all’ultimo centesimo, anche a costo di sacrifici e nonostante l’innegabile elevata pressione fiscale e di coloro che hanno bisogno del sostegno dello, erogato attraverso i servizi pubblici con le risorse finanziarie recuperate”. Lo sottolinea il direttore ...

ARTICOLO PRECEDENTE Movida Salerno: Piazza Amendola sarà nuovo punto centrale ARTICOLO SUCCESSIVO Marina Berlusconi: 'Mio padre perseguitato anche da morto'Attualità Marina Berlusconi:......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiUdine, Pnrr: tra scuole e nuova Procura opere per 26 ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 17 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Nelle ultime settimane è tornata prepotentemente protagonista la McLaren. Con gli aggiornamenti portati in Austria e poi raffinati a Silverstone, la MCL60 è stata di fatto la seconda forza in pista ne ...Paura questa mattina per una persona morsicata da una vipera: la centrale operativa del 118 ha inviato a Pessola anche l'elicottero.