Ultime Notizie – contenuti video sotto la lente di Agcom

(Di lunedì 17 luglio 2023)audiovisivi di influencer, vlogger e streamerladi. Il Consiglio dell’Autorità ha infatti “deciso all’unanimità, nella riunione del 13 luglio, di indire una consultazione pubblica sulle misure per garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi”. E’ quanto si legge in una nota dell’nella quale silinea che “la crescente rilevanza e diffusione dell’attività di soggetti denominati nel linguaggio corrente con il termine di ‘influencer’, ma anche ‘vlogger’, ‘streamer’ o ‘creator’che creano, producono e diffondono al pubblicoaudiovisivi – su cui esercitano la responsabilità editoriale – tramite piattaforme per la condivisione die, ...

Questehanno subito una flessione del 30,8%, mentre i nuovi mutui erogati si sono contratti del 21,6%. Nel I semestre l'importo medio richiesto invece rimane pressoche' stabile ( - 0,6%), con ...Il presidente del consiglio di Stato locale, Vladimir Konstantinov, ha accusato oggi l'Ucraina dell'attacco al ponte di Crimea avvenuto la notte scorsa. 'Ieri sera il regime terroristico di Kiev ha ...... come confermano le, sono diversi gli elementi di incoerenza che fanno i controlli preventivi e ritardano i pagamenti dei rimborsi anche fino a sei mesi. Secondo le leggi in vigore, i ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 17 luglio. DIRETTA Sky Tg24

L'arrivo del bomber che ha chiuso l'ultima stagione al Porto con 31 gol in 51 partite ufficiali escluderebbe ovviamente quello di Samuel Chukwueze del Villarreal, sono entrambi extracomunitari, ma le ...La storia del Parma, dai grandi successi in Europa passando per il fallimento fino alla discesa in Serie D, fino alla grande risalita ...