Ultime notizie Calcio Estero | Bruno Fernandes rifiuta l’Arabia | il CEO del Bayern su Kim | le parole di Arteta

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Il CEO delMonaco: «Vogliamo che Kim si unisca a noi» Jan-Christian Dreesen, CEO delMonaco, ha parlato in conferenza stampa in merito all’eventuale acquisto di Kim. Arsenal,: «Balogun? Vogliamo provarlo nelle prossime partite» Mikel, allenatore dell’Arsenal, ha parlato del futuro dell’attaccante Balogun, richiesto da molte big di Serie A ed europee.le offerte arabe: vuole essere il capitano del Manchester United, centrocampista del ...

Il rischio è che le nevicate delleore e il vento possano avere cancellato ogni elemento utile alla ricerca. Crosetti e Ruotolo avevano chiesto aiuto nella mattinata del 10 luglio quando si ...... l'attaccante è più volte rimasto in contatto con l'Arabia Saudita e proprio nelleore è ... Presto però avremopiù certe e, probabilmente, la stessa ufficialità dell' Al - Ahli . window.webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 17 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Il crollo della palazzina di Torre del Greco di domenica pomeriggio non ha fortunatamente causato vittime ma le indagini sono aperte per scoprire le cause del grave incidente, per il quale si ...Le tre persone rimaste ferite sono una ragazza di 20 anni residente nello stabile, un uomo di 45 anni titolare di una pizzeria della zona e una donna straniera di 60 anni, gli ultimi due colpiti dalle ...