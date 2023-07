Ultime Notizie – Accordo sul grano | cosa ha detto la premier Meloni sulla decisione della Russia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Ladi interrompere l’delè l’ulteriore prova su chi è amico e chi è nemico dei Paesi più poveri“. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia. “Riflettano i leader di quelle nazioni che non vogliono distinguere tra aggredito e aggressore. Usare la materia prima che sfama il mondo come un’arma è un’altra offesa contro l’umanità“. Stasera, poi, l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgiae il segretario generaleNato Jens Stoltenberg. Quest’ultimo, come si apprende da fonti di Palazzo Chigi, ha invitato a cena nella sua residenza laa pochi giorni dal vertice di Vilnius. L’incontro è in formato ristretto: conci saranno il consigliere ...