UFFICIALE – Filippo Ranocchia in prestito all’Empoli

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo gli addii di Vicario e Parisi e l’arrivo di D. Maldini in azzurro, continuano le operazioni di mercato dell’Empoli, che oggi ha resol’ingaggio per la stagione 2023/24 di. Il centrocampista classe 2001 arriva inoneroso (€ 500.000) dalla Juventus con diritto di riscatto per l’Empoli fissato a 5,5 mln € e di contro-riscatto in favore della Vecchia Signora (7 mln €). Cresciuto nelle giovanili del Perugia – squadra con cui ha debuttato in Serie B nel 2019 – e poi passato in settembre alla Primavera della Juventus (che l’aveva già acquistato a gennaio dello stesso anno), nel corso dell’annata successivaè stato aggregato stabilmente alla Juve Next Gen. Nelle ultime 2 stagioni è stato ceduto inannuale prima al Vicenza (con cui è ...