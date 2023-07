Ue-America latina | Michel | possiamo rendere migliore il mondo

(Di lunedì 17 luglio 2023) "Oggi diamo nuova vita al legame che unisce i nostri due continenti. Guidati dalla nostra fede nella democrazia, nelle libertà individuali e in società eque, insiemeilpiù pacifico e più prospero". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles, nel suo intervento al vertice Ue-Celac in corso oggi e domani a Bruxelles, a cui partecipano i leader di 33 paesi dell'e dei Caraibi oltre ai 27 degli Stati membri dell'Unione europea. L'ultimo vertice Ue-Celac si era svolto a Bruxelles nel giugno 2015, dopo un primo incontro nel gennaio 2013 a Santiago del Cile. E il fatto che siano passati otto anni è una delle ragioni principali della convocazione di questo summit, soprattutto in un momento in cui l'Ue sta cercando di acquisire una ...

"Abbiamo deciso di intensificare la nostra cooperazione con i Paesi dell'e dei Caraibi e oggi sono felice di lanciare la nostra agenda di investimenti, chiamata "Global Gateway". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ...... 'La lezione per noi e' che siamo stati un po' arroganti in Europa nell'ultimo decennio non solo nei confronti dell', ma anche di Africa e Asia. Non abbiamo alzato il telefono quando ...IL PROGETTO MAGELLANO Nello specifico, il progetto " che è stato chiamato Magellano, in memoria dell'esploratore che per primo circumnavigò l'" prevede uno stage formativo con una ...

È riunito a Bruxelles il vertice Unione Europea-Comunità di stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), con i capi di stato e di governo delle due r ...Il memorandum d'intesa siglato a margine del Vertice Ue-Celac in corso lunedì e martedì a Bruxelles per rafforzare il legame con la comunità latinoamericana e caraibica. Il protocollo sull'energia fa ...