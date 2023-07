Udinese | Lucca | «All’Ajax ho imparato La A un sogno E Ibra…»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lorenzo, attaccante dell’, si è raccontato in questi primi giorni di ritiro a La Gazzetta dello Sport Lorenzo, attaccante dell’, si è raccontato in questi primi giorni di ritiro a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «La pressione quando ero a Pisa l’ho un po’ sentita. Ho giocato due mesi con le infiltrazioni al menisco e poi ho deciso di fermarmi. Ajax? Sono migliorato tanto sotto il punto di vista della concentrazione. Ora la Serie A con l’è unche si realizza e la società mi ha voluto fortemente. Peccato che Ibra abbia smesso avrei voluto scambiare la maglia con lui. Mio fratello Riccardo ha 16 anni ed è alto 191 centimetri lo stanno seguendo già in tanti».

Lorenzo, attaccante dell', si è raccontato in questi primi giorni di ritiro a La Gazzetta dello Sport Lorenzo, attaccante dell', si è raccontato in questi primi giorni di ritiro a La ...Commenta per primo L'supera 15 - 0 la Rappresentativa Carnica in amichevole . Giganteggia Beto con 4 reti, molto bene anche Vivaldo con 3 gol. Doppietta poi per, Thauvin e Zarraga e un gol per Pejicic e ...Nella stessa giornata è arrivata la firma del secondo rinforzo, dopo, di questa sessione di mercato per l'. Infatti, sempre con un comunicato la società friulana ha reso noto l'...

Udinese, Lucca: "Grande occasione, credo di aver fatto la scelta giusta" TuttoUdinese.it

Lorenzo Lucca si racconta dopo un'annata formativa all'Ajax e con le attenzioni rivolte anche verso la nuova avventura all'Udinese.Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, si è raccontato in questi primi giorni di ritiro a La Gazzetta dello Sport Lorenzo Lucca, attaccante ...