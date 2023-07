Ucraina | Varsavia non ritirerà suo ambasciatore a Mosca

(Di lunedì 17 luglio 2023), 17 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità polacche hanno escluso il ritiro del lorodopo la recente chiusura di uno dei loro consolati nella città russa di Smolensk. Lo ha reso noto il segretario di Stato polacco Marcin Przydacz, precisando, in un'intervista a radio FM RMF che "non sono previsti piani del genere". "Fino ad ora c'è la regola che cercheremo di coordinare tali decisioni insieme ai nostri partner europei - ha aggiunto - O siamo tutti lì come Unione Europea o in futuro ci ritireremo insieme. Non è mai successo che solo la Polonia ritiri il suo, mentre altri partner dell'Europa occidentale, come la Germania o la Francia, lasciano i loro ambasciatori ae cercano di avviare un dialogo".

