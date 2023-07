Ucraina | ultime notizie Grano | la Russia | l’accordo è scaduto ?Meloni | usare il grano come arma un' offesa all' umanità? Zuppi da Biden

(Di lunedì 17 luglio 2023) Esplosioni sono state segnalate nella notte sul Ponte di Crimea, con un bilancio di almeno due morti e due feriti. Via libera degli Usa all’addestramento dei piloti ucraini sugli F-16. Putin minaccia dile bombe a grappolo se lo farà Zelensky. Scade oggiMosca-Kiev sul, su cui si attende l’ok al rinnovo da parte del Cremlino. Siglato a Cartagine il Memorandum d’intesa Ue-Tunisia sui migranti. A firmarlo la Von der Leyen, la, il premier nederlandese Rutte e il presidente tunisino Saied. Quest’ultimo ha attaccato le ong, accusandole di fake news per danneggiare Tunisi.

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 17 luglio. DIRETTA Sky Tg24

A Kiev lo bollano come “il ricatto di Putin”. Di fatto la Russia ha deciso di non rinnovare l’accordo sul grano. L’annuncio è arrivato oggi, 17 luglio 2023, dal Cremlino, ...È partita ieri dal porto di Odessa, sul Mar Nero, l'ultima nave carica di grano a cui è stato concesso un passaggio sicuro dall'accordo Onu siglato da Ucraina, Turchia e Russia… Leggi ...