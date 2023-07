Ucraina-Russia | bombe a grappolo e controffensiva Kiev | come cambia la guerra

(Di lunedì 17 luglio 2023) (Adnkronos) – Leinviate dagli Usa all’sono arrivate ai difensori al fronte, ha spiegato Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. Intanto peròammette che laavanza a Kupyansk e che le forze ucraine sono sulla difensiva in una fase cruciale della. “Ci sono combattimenti furiosi e le posizioni delle partino dinamiche più volte nello stesso giorno”, ha dichiarato la vice ministradella Difesa, Hanna Maliar, riconoscendo che i russi “stanno attivamente avanzando” nei pressi della città di Kupyansk, nella regione nord orientale di Kharkiv, da due giorni di seguito. “Noi siamo sulla difensiva”, ha aggiunto. Maliar ha anche spiegato che le due parti si stanno ...

"Io dico che ci stiamo facendo avanti per dare all'quello di cui ha bisogno per non essere senza difese di fronte alla carneficina della, non lasceremo l'senza difese", ha ...

Vladimir Putin avverte che lasi riserva il diritto di utilizzare bombe a grappolo in risposta al loro utilizzo da parte dell'. Intervistato dal canale1, il presidente russo ha ...

