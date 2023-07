Ucraina-Russia | allarme aereo in 8 regioni inclusa Kiev

Il confronto sarà inevitabilmente dominato dalle discussioni sulla guerra inche ha creato due blocchi: gli Usa e i suoi alleati da un lato, Cina edall'altro, in lotta per guadagnare ......attaccato il simbolo del prestigio putiniano e del progetto del Cremlino di invadere l'. ... in Crimea, al distretto russo di Krasnodar, nellaeuropea meridionale. Il Krymski most è ...... intervistato da Rbc - Ukraine, ha affermato che "tutti i dettagli 'dell'incidente sul ponte di Crimea della notte scorsa' saranno rivelati dopo la vittoria dell'sulla". "Nel frattempo,...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mosca accusa Kiev per l'attacco al ponte della Crimea: “Colpito con l'aiuto di ... la Repubblica

Il ponte di Crimea torna ad essere protagonista nella guerra russo-ucraina, purtroppo. Dopo più di un anno di guerra, ci sono state forti esplosioni accompagnate da un allarme missili ...Il portavoce del Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) Artem Dekhtyarenko, intervistato da Rbc-Ukraine, ha affermato che "tutti i dettagli 'dell'incidente sul ponte di Crimea della notte scorsa' ...