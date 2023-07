Ucraina | Putin annuncia il “ricatto del grano” Fine dell’accordo Milioni di persone senza pane

(Di lunedì 17 luglio 2023) A Kiev lo bollano come "ildi". Di fatto la Russia ha deciso di non rinnovare l'accordo sul. L'annuncio è arrivato oggi, 17 luglio 2023, dal Cremlino, nell'ultima giornata prima della scadenza dell'intesa che un anno fa scongelò le esportazioni via mare di cereali dall'in guerra. Ma anche - e potrebbe non essere un caso anche se Mosca nega - poche ore dopo l'attacco al ponte di Crimea

Von de Leyen: "Mossa cinica": "Ci sarà risposta Russia ad attacco terroristico ponte di Crimea", Kadyrov: "Armi Occidente poche per sconfiggere Russia"

Il presidente brasiliano: "Si sono spesi 2 miliardi di euro per finanziare questa macchina di guerra che porta solo morte, distruzione e ancora più fame"