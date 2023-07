Ucraina | prosegue la missione di pace del Vaticano | Zuppi vola a Washington

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo la visita a Kiev e l’incontro a Mosca con il patriarca Kirill, il cardinale Matteonegli Stati Uniti per discutere delladiper l’. Ad annunciarlo, la sala stampa della Santa Sede. Il presidente della Conferenza episcopale italiana è accompagnato da un Officiale (un funzionario) della Segreteria di Stato. Il suo viaggio aparte oggi, 17 luglio, e durerà fino al 19. L’inviato di papa Francesco si concentrerà su uno degli obiettivi perseguiti con più determinazione dal, ovvero il ritorno nelle famiglie di origine dei bambini ucraini deportati in Russia. «La visita – si legge nel comunicato diffuso dalla Santa Sede – si svolge nel contesto dellaintesa alla ...

"La visita - si legge nel comunicato diffuso dalla Santa Sede - si svolge nel contesto della missione intesa alla promozione della pace ine si propone di scambiare idee e opinioni sulla ...- - > .con una terza tappa la missione diplomatica affidata dal Papa al cardinale Matteo Zuppi , per la pace in. Come fa sapere, infatti, la Santa Sede, da oggi 17 luglio e fino al 19 luglio ...La visita si svolge nel contesto della missione intesa alla promozione della pace ine si propone di scambiare idee e opinioni sulla tragica situazione attuale e di sostenere iniziative in ...

Ucraina, prosegue la missione di pace del Vaticano: Zuppi vola a ... Open

Prosegue la missione di pace per l’Ucraina dell’inviato del Papa. La Santa Sede fa sapere che “nei giorni 17 – 19 luglio , il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Confer ...Roma, 17 lug. (LaPresse) - "Nonostante la dichiarazione fatta oggi, credo che il presidente russo Putin voglia che questo ponte umanitario continui". È il ...